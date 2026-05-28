С ожесточен спор парламентът прие правилника за работа на Народното събрание. От опозицията определиха като сериозно ограничаващи новите правила, гласувани от мнозинството.

Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти, съкращават се реплики и дуплики от 3 на 2 минути, както и минимум 48 подписа за временна комисия. Други промени са неограниченото отлагане на отговори от премиера и министрите и отпадането на задължението на институциите да предоставят документи на депутатите.

Депутатите решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25, съобщи БТА. Няма да има самостоятелна Комисия по демографска политика. Вместо това ще има Комисия по труда, демографската и социална политика.

Вместо досегашната Комисия по електронно управление и информационни технологии ще има Комисия по иновации и дигитална трансформация. Ще има също Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, а тази по конституционни и правни въпроси става само Комисия по правни въпроси.

В зала беше решено още, че Народното събрание няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители. Освен това депутатите приеха, че извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им. Досега такъв срок не беше посочен в съответния текст от правилника.

В изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, без консултации между парламентарните групи на председателски съвет, решиха още народните представители.

Правилникът на парламента скара формациите още в първите им работни дни. Според опозицията "Прогресивна България" налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията на Румен Радев беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза.

Милен Трифонов от “Прогресивна България” посочи, че спестявайки излишното говорене, може да се приемат 50-60 закона повече на година.

"Ще се опитаме да отстраним всички мъртви текстове, които са били в правилника, но никога не са се прилагали. Ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес", категоричен беше Петър Витанов от "Прогресивна България".

"Във ваша полза е ние тук да изредим нашата критика, а вие да отговорите и накрая всички да са убедени, че гласуваме правилните неща. Народното събрание не е конвейер. Правят се важни корекции. В комисии се правиха важни корекции. Експресното законодателство не е в услуга на никого", заяви Божидар Божанов от ДБ, а Стоян Тричков напомни: „Вие събрахте подписи за осакатяване на цяла една конституция, а сега се оплаквате. Вие можете доказано да работите заедно“.

"Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че "от едната крайност - роене и „пъпкуване“ на комисии, създавани за конкретен човек, виждаме, че отиваме в другата крайност, при която се закриват изключително важни комисии". "Денят си личи още от сутринта. След като още от самото начало сегашното мнозинство на „Прогресивна България“ и правителството на Радев започват по този начин, това означава, че демографията е последният проблем, който възнамеряват да решават", подчерта той. Според „Възраждане“ новите правила ще ограничат възможността на по-малките групи да инициират временни комисии.

От ГЕРБ определиха новите правила като силно ограничаващи. “Народното събрание не е фабрика за продукти от първа необходимост, не е конвейер за правене на вафли. Трябва да има по-добра организация на работата“, категорична е Росица Кирова.

Тома Биков пък отвърна, че подобни текстове „стимулират обединяване на опозицията“.