След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата, днес с позиция излезе и обновеният състав на Обществения съвет.

От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в поръчката, а именно – да имат опит в дейности, идентични или сходни с тези за строеж на Национална детска болница. Това съвпада с част от притесненията, изразени преди месеци от Обществения съвет за детска болница.

КЗК спря откриването на обществена поръчка за детската болница

Членовете на този съвет видяха риск от ново забавяне на целия проект, след като стана ясно – Здравната инвестиционна компания за детска болница ще обжалва решението на КЗК.

„За мен не е добра новина Министерството на здравеопазването и инвестиционната компания да обжалват. Защото така ще се изгуби още време в съдебни процедури. Фактът, че изразяване позицията си на брифинг от министерството - е достатъчно показателен дали има диалог, дали има прозрачност. Нямаме достъп и до документите, които поискахме да получим”, заяви Надежда Цекулова от Обществения съвет за Национална детска болница.

Редактор: Никола Тунев