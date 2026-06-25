Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за 49-годишната жена, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия” в сряда.

След поредица от операции, извършени в МБАЛ „Св. Пантелеймон” в Ямбол, пациентката вече е стабилизирана и се проследяват жизненоважните ѝ показатели. В момента екип от реаниматори и други специалисти от въздушната линейка преценяват дали тя може да бъде транспортирана до Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив, която разполага с необходимото оборудване за продължаване на лечението ѝ.

Шофьорът на тира от катастрофата край Ямбол има 20 нарушения и още два инцидента на пътя

Това ще се случи само ако състоянието ѝ го позволява, съобщи директорът на ямболската болница д-р Панайот Диманов.