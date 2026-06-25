Оценката на „Възраждане” за бюджета е „пълна катастрофа”. Този бюджет не трябва да влиза в зала в този му вид. Болшинството от хората, които гласуваха за "Прогресивна България", не смятат, че това, което се предлага като заявка за макрорамка за Бюджет 2026, отговаря на техните очаквания. С всички тези мерки няма как да имаме балансирана план-сметка. Това каза депутатът от "Възраждане" Петър Петров в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

"Ние от „Възраждане” говорим от година и половина, че данните за бюджетния дефицит са манипулирани и фалшифицирани. Това го отбеляза и министър-председателят Радев, но не подаде сигнал до правоохранителните органи, а го направихме ние. Става въпрос за данните, които бяха подадени преди влизането ни в еврозоната. Смятам, че в момента той дори е по-висок и с тези популистки мерки за свалянето му няма да успеят", твърди Петров. По думите му е по-важно да се спрат кражбите за милиони от държавните дружества. "Намаляването на дефицита би станал със свиване на разходи, а в момента те се увеличават", изтъкна народният представител.

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След 8 август всички търговци ще са задължени да обозначават цените изцяло в евро, припомни Петров. Според него на 9 август ще се събудим с още по-високи цени. "Те ще продължават да растат, административните услуги - също", заяви депутатът от "Възраждане".

Той коментира и бъдещата съдебна реформа. "ВСС ще бъде разбран тогава, когато "Прогресивна България" се разбере с ГЕРБ-СДС. Видя се, че управляващите не търсят тези 160 гласа от "Прогресивна България" и "Демократична България", след като не приеха голяма част от техните предложения", отбеляза Петров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев