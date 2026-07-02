Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще заседава в четвъртък с единствена точка в дневния си ред - изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Повод за изслушването са публични изявления на вътрешния министър, свързани с проверки на доходи и пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и информация, появила се в медиите за полети с частни самолети, извършвани от лидера на движението.

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От ДПС настояха Демерджиев да даде обяснения и пред пленарната зала на Народното събрание, но предложението не получи необходимата подкрепа от депутатите. Вместо това въпросът ще бъде разгледан в ресорната парламентарна комисия.

Очаква се министърът да информира народните представители дали МВР разполага с данни относно финансирането на въпросните полети, както и с информация за лицата, които са пътували заедно с Пеевски. Депутатите вероятно ще поискат и разяснения за евентуални проверки, извършвани от структурите на вътрешното министерство по случая.

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Заседанието се очаква с повишен обществен интерес, тъй като темата предизвика остри политически реакции и взаимни обвинения между представители на различни парламентарни сили.

Редактор: Цветина Петкова