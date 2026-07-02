Пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя, която се намира в близост до ж.к. „Люлин“, е локализиран, а движението по бул. „Банско шосе“ вече е напълно възстановено. Това съобщиха от район „Банкя“ към Столичната община.

По информация на местната администрация ситуацията на място е под контрол, като към момента няма ограничения за преминаването на автомобили в района. Въпреки овладяването на огъня, екипи на пожарната продължават работа по окончателното ликвидиране на отделни тлеещи огнища.

Голям пожар избухна в халета за преработка на пластмаса край „Люлин“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

На терен остават четири екипа на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които извършват действия по доизгасяване и обезопасяване на засегнатия участък.

От район „Банкя“ уточняват още, че веднага след възникването на пожара експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили проверка на място и са направили измервания на качеството на въздуха.

Според данните от четирите проведени замервания не са установени превишения на допустимите норми за замърсяване на атмосферния въздух. От РИОСВ продължават наблюдението и днес, за да следят обстановката и да гарантират безопасността на жителите в района.

От районната администрация изразиха благодарност към пожарникарите и всички ангажирани служби за бързата реакция и професионалната работа по овладяването на инцидента. Властите уверяват, че ще продължат да информират гражданите при промяна на обстановката.

Редактор: Цветина Петкова