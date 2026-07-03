Окръжният съд във Варна прекрати и върна на прокуратурата делото за корупция срещу кмета на града Благомир Коцев. Причината са съществени нарушения в обвинителния акт, които според съда трябва да бъдат отстранени.

В ефира на „Твоят ден“ адвокат Ина Лулчева, която е защитник на Коцев, заяви, че решението на съда потвърждава тезата на защитата от самото начало. „Ние твърдяхме от самото начало, че по делото липсват факти за извършено престъпление. Няма данни Коцев да се е сдружавал с когото и да било, няма данни да е искал подкупи, няма данни за участието на народен представител“, коментира Лулчева.

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По думите ѝ съдът не се е произнесъл по доказателствата, а е преценил дали обвинителният акт съдържа достатъчно конкретика, за да започне съдебен процес. „Съдът каза, че в обвинителния акт трябва да има конкретни факти и обстоятелства. В случая не е посочено кога, къде и за какво тези лица са се сдружили. Не може човек да се защитава, когато обвинението не е конкретно“, посочи адвокатът.

Лулчева обърна внимание и на твърдението за „неизвестен народен представител“, фигуриращо в обвинението. „Не може да има неизвестен народен представител. Освен това се говори за депутат от 51-вото Народно събрание през юни 2024 г., когато то още не е било конституирано“, заяви тя.

Адвокатът коментира и ролята на свидетелите по делото, включително на Пламенка Димитрова. По думите ѝ две свидетелки живеят с охрана, предоставена заради твърдения за заплаха за живота им. „Надявам се в един момент да се постави въпросът и за държавните пари, които се харчат за тази охрана. Няма никакъв резон да се твърди, че животът им е застрашен“, каза Лулчева.

Тя определи като скандал и проверката на дарителите, събрали гаранцията на Благомир Коцев.

„Разследвани са хората, които за една нощ събраха парите за гаранцията. Свалена е банковата тайна на фондацията на Манол Пейков, за да се установят всички дарители. Това е изключителен скандал“, заяви адвокатът.

По думите ѝ същевременно не се разследват твърденията на бившия заместник-кмет Диан Иванов, че е бил притискан от служители на Антикорупционната комисия. „Той каза, че му е оказан натиск от служители на комисията и лично от председателя Антон Славчев. Твърди, че е бил заплашван по телефона. И какво се случи? Нищо“, коментира Лулчева.

Адвокатът потвърди, че според защитата делото срещу Благомир Коцев остава политическо. „Ние твърдим това от самото начало. Съдът не може на този етап да каже, че няма доказателства, но казва, че в обвинителния акт не са посочени конкретни факти“, заяви тя.

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Лулчева коментира и случая с шефа на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, като подкрепи искането за временното ѝ отстраняване, докато тече проверка. „Не може да се гарантира обективно разследване, когато разследваш административния си ръководител. Това е напълно правилна стъпка“, каза тя.

По темата за полетите на Делян Пеевски и пътуване с конституционния съдия Десислава Атанасова адвокатът заяви, че не вижда основание за прекратяване на мандата на конституционен съдия само на базата на тези факти, но според нея има основание за проверка на декларациите.

„Тези пътувания, ако са платени от друго лице, подлежат на деклариране. Същото важи и за други облаги, както и за фактическо съжителство, когато законът го изисква“, посочи Лулчева. Тя подчерта, че лицата, заемащи публични длъжности, имат по-ниска степен на защита на личния живот, когато става дума за обстоятелства, които законът изисква да бъдат декларирани.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова