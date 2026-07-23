Тежка катастрофа блокира движението по главен път Е79 в района на Симитли. Автомобил със сръбска регистрация навлязъл в насрещното платно на правия участък след Кресненското дефиле в посока Благоевград и се забил в идващия насреща тежкотоварен камион. Тирът се ударил в друг камион.

За щастие, няма жертви. Двама души от колата са пострадали. Движението беше пренасочено през село Черниче.