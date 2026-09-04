Около 300 сигнала за поставени взривни устройства са получени в детски градини и училища на територията на цялата страна.

От МВР съобщиха за NOVA, че 90 от тях вече са проверени и не са открити взривни устройства. Заплахите са изпратени на електронните адреси на училища и детски градини. Няма данни за институции, които са получили мейл с предупреждение за поставена бомба.

Изпратени са заплахи в детски градини в Кюстендил. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи. В 4 детски градини в Дупница също са отправени заплахи, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Сигнали за бомби в детски градини и училища в страната

Сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешко, предава кореспондентът на БТА в града Даниела Балабанова. Заплахите са отправени чрез имейли около 12:00 часа. Те са получени в 4 училища в Тетевен. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение е със специален режим на достъп.

Подобни заплахи са получени и на 7 места в Стара Загора.