Министерството на външните работи информира, че поради организирани от различни синдикати стачни действия дейността на обществения транспорт в Белгия ще бъде сериозно нарушена на 9 октомври и 12 октомври 2026 г.

Операторът на градския транспорт в Брюксел STIB предупреждава за възможни смущения, като ще обявява в 6:00 ч. сутринта в съответните дни кои линии ще се обслужват. Актуалната информация може да бъде намерена на страницата или мобилното приложение на STIB.

Движението на влаковете ще бъде ограничено в периода от 22:00 часа в неделя, 11 октомври, до края на деня в понеделник, 12 октомври (последния влак). Железопътната компания SNCB потвърди, че подготвя алтернативен график на движение. Актуалната информация е достъпна на страницата на SNCB.

Фламандският оператор за местен транспорт De Lijn предупреждава за сериозни смущения в обслужването през тези дни. Повече информация може да бъде открита на страницата на De Lijn.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Брюксел на следните контакти: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на дежурен телефон в извънработно време: +32 473 981 042, електронни адреси: Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.

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За съдействие при бедствени ситуации на разположение са денонощните телефонните линии: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616. Гражданите могат да пишат и на имейл: crisis@mfa.bg.

МВнР препоръчва на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваващи в чужбина, да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост, съветват от министерството.

Редактор: Габриела Павлова