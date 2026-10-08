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Коментар на Сантра, Николаос Цитиридис и Спас Кьосев
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха певицата Сантра, комедиантът Николаос Цитиридис и експертът по комуникации Спас Кьосев.
Как гласуваме - за личности, партии или идеи, и какво е значението на кампанията - това беше темата на първата дискусия в студиото.
Във втората дискусия седмичните коментатори обсъдиха защо спорим за паметника Шипка, завръщането на тленните останки на цар Самуил и писателя Георги Господинов.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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