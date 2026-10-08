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Следващата среща на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония е през ноември
Последната Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония е била този септември. На нея не е постигнат никакъв резултат. Това обясни в „Интервюто в Новините на NOVA” историкът проф. Ангел Димитров, който е съпредседател на комисията.
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Следващата среща е в началото на ноември. „Надявам се, че ще има някакъв сигнал за едно малко по-конструктивно поведение на нашите колеги”, заяви проф. Димитров.
Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски беше в София днес по повод конференцията за Коридор № 8. Муцунски казва, че е жест на добра воля допускането на български лекари до Ива Михайлова, за да се убедят, че тя е лекувана адекватно. „Поради липсата на доверие между правителствата трябва да започнем да изграждаме доверие отнякъде”, каза Муцунски.
„Една година след процеса срещу Ива Михайлова е странно да се говори за добра воля. Дано пропуснатата година не е с тежки последици. Тази добра воля трябваше да се прояви много по-рано”, коментира проф. Димитров.
„В последните 2 години и половина, Северна Македония се озова в политически кръстопът, от който европейския хоризонт става все по-далечен. Политическата класа и управляващата в момента партия не са в състояние да достигнат до този катарзис – политически и научен, който да е резултат от критичен анализ на тяхното югославско минало”, заяви проф. Димитров.
„Странно е управляващите, които отричат договореното, да говорят за доверие. Доверието се създава тогава, когато поетите ангажименти се изпълняват”, заяви проф. Димитров.
„Разговорите са неизбежни. В Северна Македония си дават сметка, че не могат да продължа тази политическа линия на игнориране на двустранните разговори и прехвърлянето им на европейски терен, за да се получи някаква подкрепа, поради която България да промени своята позиция. Мисля, че вече достатъчно ясно става и в Скопие, че тази политика няма как да постигне желания от тях резултат”, каза проф. Димитров.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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