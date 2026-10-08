Всички железопътни услуги в Норвегия са спрени и достъпът до горещите линии за спешна помощ е прекъснат след голямо прекъсване на телекомуникациите днес, съобщиха властите в страната.

„Поради прекъсванията на телекомуникациите не можем да установим контакт със службите за спешна помощ в случай на извънредна ситуация. Ето защо влаковете са спрени. Безопасността е основен приоритет в подобна ситуация“, каза говорител на оператора на железопътната инфраструктура Bane NOR.

Подводен кабел между Финландия и Естония беше прекъснат

Според местни медии, номерата за спешни повиквания на полицията, пожарната и линейката са засегнати от прекъсването. Клиенти на телекомуникационен доставчик също съобщават за проблеми с осъществяването на повиквания и изпращането на текстови съобщения.

Полицията се стреми да увеличи присъствието си по улиците чрез допълнителни патрули, докато комуникациите за спешна помощ остават прекъснати.

Редактор: Никола Тунев