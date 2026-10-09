Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината е, че са събрани нови доказателства за влияние от страна на обвиняемия по отношение на свидетел по делото.

В момента той е под „домашен арест”, след като на 7 август, след шестчасово съдебно заседание, Бургаският окръжен съд постанови мярката за Цветан Мирчев и двама негови подчинени, които също са обвинени по разследването.

Съдът ще разгледа искането на прокуратурата на 9 октомври от 13:00 часа.

Прокуратурата поиска арест за бившия директор на ВиК-Бургас

Мирчев е обвинен за това, че от февруари 2024 година до юли тази година в качеството си на длъжностно лице е участвал в Организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението тя е събирала т.нар. „такса спокойствие“ от собственици на хотели по Черноморието.

Редактор: Ина Григорова