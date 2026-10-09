Какво ще бъде времето до края на октомври – повече валежи или още слънчеви дни? Повече по темата от синоптикът проф. Анастасия Стойчева в ефира на „Здравей, България”.

По думите ѝ ни очакват последните хубави есенни дни и се очаква смяна на времето. „До момента имахме високи температури, но и усетихме ниските късно вечер и рано сутрин. По-голямата част от месеца няма да бъде с толкова хубави температури. Същинското понижение ще ни очаква през нощта срещу понеделник”, обясни тя.

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Тя добави, че ако температурите сега между 12 и 15 градуса, то в следващите дни ще достигнат 0 градуса. „Очаква ни хладно време и ще видим другото лице на есента. Във вторник и сряда ще има доста валежи. Висока е вероятността те да бъдат значителни – между 50 и 100 л/кв.м.”, каза проф. Стойчева.

По високи места ще бъде студено, като на надморска височина 1500 метра се очакват и първите снеговалежи. Може да се очакват и първите заледявания по пътища в седмицата между 19 и 26 октомври.

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Редактор: Никола Тунев