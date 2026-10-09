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Спортни новини (08.10.2026 - късна)
Изследователите намериха реликварий с образа на Богородица от 10-11 век
Финал на археологическото лято на Перперикон с откритие от епохата на Самуил. Дни след връщането на тленните останки на владетеля в България, в Родопите е открит реликварий с образа на Богородица от 10-11 век.
Археологът проф. Николай Овчаров обясни, че тази година находките са много. Свещената зона на Перперикон е дала на учените ценни артефакти – три нови ротонди от мавзолея от III-IV век, части от представителната сграда и много други. „Те показват блясъка на Перперикон в неговите различни периоди”, допълни изследователят.
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Открити са и много предмети от различни епохи, като например фигурка на Зевс от II-III век.
За реликвария от времето на Самуил професорът разказа, че е от началото на XI век и има изображение на Божията Майка.
Стопкадър: NOVA
Открития на хиляди години: Тайните на Перперикон
Проф. Овчаров разкри още за намерените артефакти. Той подчерта, че най-вероятно в миналото името на Перперикон е било Пергамон или Пергам. Така е фигурирало в картите на Клавдий Птолемей от II-III век пр.Хр. Името е означавало укрепление.
Историческо откритие в Перперикон: Храм на Слънцето от римската епоха (ВИДЕО+СНИМКИ)
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