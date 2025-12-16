Над 200 ценни находки от 7-хилядолетната история на Перперикон ще бъдат показани в изложба в Кърджали. Експонатите, събрани за 25 години научна работа в едно от най-значимите места за историята ни, разкриват много от тайните на древния град.

Археологът проф. Николай Овчаров разказа, че в музея в Кърджали може да се види цялата история на Перперикон с около 200 предмета. „Имаме мечове, много важни находки от Римския период – статуетка на Дионис, бяла икона от Тракийския конник , а от Средновековието може да видим златни предмети, кръстове и накити. Керамиката също е много впечатляваща”, добави експертът.

Директорът на историческия музей в Кърджали Милен Камарев обяви, че артефактите ще бъдат изложени за няколко месеца. „Беше голямо предизвикателство за нас да ги съберем тук, затова каним всички гости на Кърджали да ни посетят”, каза той.

