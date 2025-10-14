Историческо откритие на финала на археологическото лято на Перперикон. В Южния квартал е открит огромен кръгъл храм, посветен на култа към Слънцето.

Археолози откриха изгубен град в сърцето на Перперикон

„Районът, в който е направено откритието, се нарича „Ареа сакра”. Името е дадено от най-добрия специалист по римска археология доц. Здравко Димитров. Той е ръководител на „Антична секция”. Той беше изумен преди няколко дни, тъй като Южният квартал се оказа една грандиозна изненада. Тук има храм до храм - буквално, от 3-4 век, а по-късно - и от християнския период. Голямата базилика всички я знаят”, разказа в „Здравей, България” археологът проф. Николай Овчаров.

Храмът е бил с купол с височина от 15 метра. Сега от него са останали два концентрични кръга - вътрешен с диаметър 8 метра и външен с диаметър от около 15 метра. „Това е храм , а не е един от огромните кръгли мавзолеи, които откриваме от 2021 година. Те са били използвани от най-богатите и заможни граждани на Перперикон през 3 и 4 век. Затова, когато намерихме вътрешния кръг на храма преди месец – смятах, че това ще бъде подобен мавзолей. Но след това разкрихме и вътрешния, в чийто център имаше огнище със сива пепел”, обясни той.

Археолозите я определят откритието като храм на Слънцето заради времето, в което е датирано – епохата на император Аврелиан, който през 265 г. се опитва да наложи култа към Непобедимото слънце в Римската империя.

При проучванията на района са намерени и монети от времето на император Флавий Юстин.

Екипът на проф. Овчаров приключва с археологическите разкопки за тази година. Проучванията на Перперикон се водят вече 26 години, като тазгодишната работа по обекта продължи четири месеца.

