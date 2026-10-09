Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики към вътрешния министър. Причината - че Иван Демерджиев свърза зачестилите бомбени заплахи срещу български институции с периодите около парламентарните си изслушвания за полетите на Пеевски.

В кулоарите на Народното събрание партийният лидер отхвърли внушенията на министъра и отговори с иронични реплики, като обвини управляващите, че се опитват да отклонят вниманието от проблемите в страната.

„Единственото, което мога да направя за господина, е да му подаря един термометър. Явно е от температурата или жена му не го е завивала. Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен“, заяви Пеевски пред журналисти.

Демерджиев обвърза вълната от бомбени заплахи с изслушванията си за полетите на Пеевски

Реакцията му дойде, след като по време на изслушване в парламента Демерджиев съобщи, че от юни насам стотици заплашителни имейли са изпратени до съдилища, университети, детски градини, летища и други институции. Според вътрешния министър вълната от сигнали за поставени взривни устройства се засилва в определени периоди, включително след неговото изслушване на 2 юли, когато е представил информация за пет полета на ръководител на парламентарна група. Демерджиев посочи, че рязко увеличение на заплахите е отчетено на 3, 7 и 8 юли, както и в дните около последното му изслушване. Той обаче не представи доказателства за пряка връзка между полетите и изпращачите на заплашителните съобщения.

В отговора си Пеевски заяви, че правителството е притеснено от действията му и затова отправя обвинения срещу него. „Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и ще продължа да изнасям истината за целия този кабинет. Всичко за тях - цялата им корупция и всичко, което вършат“, заяви лидерът на ДПС.

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Той насочи критиките си и към управлението на страната, като обвини кабинета за високите цени и натрупващите се проблеми. „Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да я управляват. Това всички го виждат“, коментира Пеевски.

Той беше попитан и за евентуални контакти на представители на украинското ръководство с българските институции и политически партии. „Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често“, отговори Пеевски.

Редактор: Цветина Петкова