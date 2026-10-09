Водеща новина в световните медии днес е предстоящата екзекуция в САЩ на осъден на смърт за убийството на 13 души във военна база. Много въпроси поставя решението изпълнението на присъдата да бъде излъчвано публично. По темата дискутираха в предаването „Пресечна точка” певицата Сантра, репортерът на „24 часа” Виктория Костова и експертът по комуникации Спас Кьосев.

Втората тема в предаването беше: Докъде могат да стигнат манипулациите с изкуствен интелект и защо Джорджа Мелони си патентова гласа?

Редактор: Ина Григорова