26 октомври (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Денят след изборите за президент и вицепрезидент на Република България се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа.

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Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес.

Редактор: Дарина Методиева