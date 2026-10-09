Снимка: Георги Карамфилов, NOVA
-
Жена е убита в Пловдив, задържан е 14-годишният ѝ син
-
Задържаха близо 25 млн. контрабандни цигари за 5 млн. евро при мащабна операция
-
Жесток побой посред бял ден в столичен парк: Двама са обвинени, единият е освободен
-
Съдът решава дали да върне в ареста бившия шеф на ВиК-Бургас
-
Разпространението на фентанил у нас - повече, но по-малки групи произвеждат и търгуват с дрогата
-
Полиция преследва с километри кола с български номер в Гърция, издирват шофьора
Те са заловени по време на сделка
Двама братя с криминални прояви и излежани присъди са задържани тази вечер при полицейска акция в столичния квартал „Драгалевци“. Операцията на СДВР е по линия на противодействието на наркоразпространението. При ареста у тях са открити различни видове наркотици, научи NOVA.
Снимка: СДВР
По информация на NOVA двамата са задържани по време на сделка. Те са известни сред местните жители с прякорите Гого и Тото. Единият е заловен на стълбите на къщата му, другият се опитал да избяга, но след кратко преследване бил хванат.
Снимка: Георги Карамфилов, NOVA
94% от използваните спринцовки в Пловдив съдържат фентанил, сочи проучване на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците
Снимка: СДВР
„Заловените са на 30 и 38 години. У тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки и вещество на кристали. И двамата са лежали в затвора, а единият е излязъл преди година. В къщата, в която живеят със семействата си, е открито солидно количество наркотични вещества. Имаме информация, че лицата разпространяват наркотични вещества на територията на цяла София”, посочи зам.-началникът на Шесто РУ-СДВР Асен Ушатов.
Снимка: Георги Карамфилов, NOVA
Не се е стигало до гърмежи при акцията в „Драгалевци", потвърдиха за NOVA от СДВР.
Междувременно в столичния квартал "Хиподрума" има още един задържан при акция срещу наркотрафика.
Снимка: СДВР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни