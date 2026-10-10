Обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар е резултат от проблемите на американския президент в страната му. Той търси бързо решение, което да го спаси от тежка загуба на предстоящите избори. Това коментира в предаването „Събуди се” Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната”.

Тръмп обяви споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар

„Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война. Моето притеснение е, че Путин се опитва да сключи сделка, с която да си вземе Източна Европа: Украйна, Балтийските държави, Молдова, а може би и на юг към България и Румъния. И това би било предпоставка за трагични събития”, коментира Денков.

Той е категоричен, че България трябва да продължи да работи тясно със съюзниците си.

„Нашата отбрана изцяло е свързана с нашите съседи, които са членове на НАТО - Румъния, Гърция, Турция. Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане по най-различни начини”, каза Денков.

Според е грешна идеята Украйна да капитулира, за да приключи войната. „Когато имате имперска сила, която търси да се разшири и заплашва съседните държави, тя никога няма да се съгласи, ако има лесна жертва, да спре само с тази жертва”, смята Денков.

Антидрон системите

По думите му по време на КСНС, свикан от президента Йотова, е обсъдена способността ни за защита от дронове.

„България се оказа напълно неподготвена и особено сравнение със съседите ние сме години назад. Аз не видях никаква стръв в управляващите този проблем да се реши колкото може по-бързо”, каза Денков.

„Антидрон системите в момента са топ приоритет на всички държави в Европа и в Близкия изток, защото се промени начинът, по който се водят военни действия. А ние се дръпнахме и в Анкара от част от инициативите, и от инициативата на НАТО за антидрон системи”, коментира той.

За ударените кораби в Изключителната икономическа зона на България в Черно море

„Единственият заинтересуван тези два кораба да бъдат потопени е Русия. Няма как Украйна да бъде заинтересована да си потопи корабите, с които тя изнася пшеница или внася сол”, смята Денков.

„Черно море в момента е обект на военни действия, това трябва да бъде абсолютно ясно казано”, продължи Денков.

Според него по случая има прикриване на информация.

„Премиерът каза, че не е имало контакти с Украйна, което не е истина. На КСНС стана ясно, че контакти между службите на Украйна и България след инцидента в Черно море е имало и те са били няколкократни. Има прикриване на информация”, каза Денков.

По думите му на КСНС дискусия е имало и тя е била доста задълбочена.

За предстоящите избори

„Тепърва се развива тази кампания. Аз съм убеден, че господин Гюров и Кандев ще бъдат на балотаж, а изходът от този балотаж изобщо не е ясен”, заяви Денков.

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Редактор: Ина Григорова