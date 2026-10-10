Старт на ремонта на Дюлинския проход - връзка между Южна България и Северното Черноморие. На място регионалният министър Иван Шишков заяви, че първият участък по същинския проход трябва да е готов до края на годината. Той не е ремонтиран от над 30 години и е силно компрометиран. Двете отсечки на Дюлински проход са около 62 километра.

„Срокът на изпълнение е година и половина и аз мисля, че няма никакви пречки да не бъде изпълнен. Ще направим всичко възможно другото лято, когато е най-активният сезон, да не затрудняваме движението в този район“, подчерта Шишков.

Шишков: Участъкът Мездра - Ботевград трябва да бъде завършен до една година

Той припомни, че преди три години когато беше служебен министър, са възложили проект за основен ремонт и подчерта, че е жалко е че чак днес започва. Стойността на проекта е около 42 млн. евро, а участъкът е 31 километра, каза още Шишков. „Също в момента се завършва и до края на годината имам уверението, че ще бъде завършен и другият участък на Дюлински проход“, допълни регионалният министър.

„Това засяга изключително много хора, но да не забравяме че засяга и голяма част от децата които отиват на училище в Бургас“, посочи кметът на Община Поморие Иван Алексиев.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цвета Лазаркова