Четирима цивилни бяха убити и още 5 души бяха ранени при украински удари през последното денонощие в контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна. Това съобщи назначеният от Москва губернатор на региона Леонид Пасечник, цитиран от Ройтерс.

Към момента от Киев не са коментирали изявлението на Пасечник.

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Междувременно украинската столица Киев претърпя „мащабни прекъсвания на електрозахранването“ в събота вследствие на руски удари.

Руски удари срещу югоизточния украински град Запорожие в събота убиха най-малко 12 души, сред които три деца. Украинската национална полиция съобщи, че рано сутринта в събота Русия е атакувала жилищни квартали на града с „пет управляеми авиационни бомби“, поразявайки две жилищни сгради. Ударите са нанесени ден след среща на украински и европейски представители в Маями, целяща подновяване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

Спасителните екипи продължават издирването на хора под отломките. Кореспондент на АФП на мястото на събитието видя как украинските служби за спешна помощ изваждат хора изпод руините. „Видяхме хора под отломките – жена, съпруга ѝ и дете“, разказа пред АФП доброволецът спасител Даниил Пишкин. Той допълни, че видял как двама души са спасени от развалините, но „за съжаление, едно малко момиченце е загинало“.

Жителка на една от поразените сгради разказа, че успяла единствено да потърси убежище в тоалетната, след като получила предупреждение за въздушна тревога. Тя сподели, че двама от съседите ѝ са загинали. „Бяха на по 75 години. Просто бяха изхвърлени навън, на улицата. Не успяха да стигнат до болницата“, каза тя пред АФП.

Запорожка област, разположена само на няколко десетки километра от фронтовата линия, както и едноименният ѝ административен център, са обект на чести удари. През последните месеци Русия засили ударите си по украинска територия, което води до нарастващ брой цивилни жертви.

Пред нощта 13 украински области били подложени на руски удари, разрушени са жилищни сгради, инфраструктура и жп пътища.

Редактор: Дарина Методиева