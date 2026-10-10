Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти, че се радва на започналия диалог между РСМ и България, и че международните партньори на двете държави също са запознати с този диалог, предаде Македонската информационна агенция (МИА).

„Това е хубавото на демокрацията – да се разговаря, дори когато има различни позиции, а умението в демокрацията е, когато тези различни позиции се приближават и накрая стигат до компромис“, каза Мицкоски в отговор на въпрос кога очаква излизане от „блокадата“ на отношенията с България.

На въпрос какви са очакванията от срещата между външните министри на двете страни Тимчо Муцунски и Велислава Петрова в София от миналия четвъртък, македонският премиер каза: „Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение“.

Външният министър: България няма да приеме промяна на условията за членство на Северна Македония в ЕС

Мицкоски подчерта още, че е важно това, че изобщо е започнат диалог, така както е посъветвала председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при последното си посещение в Скопие.

В четвъртък се състоя Международната министерска конференция по Коридор 8 в София, чийто домакин беше министърът на външните работи Велислава Петрова. Развитието на Коридор 8 като връзка между Адриатическо и Черно море, значението му за европейската интеграция, транспорта, енергетиката и икономиката, както и ролята му за сигурността и военната мобилност бяха основните теми на срещата.

Във форума участва и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, като той проведе отделна среща с Петрова. Муцунски каза след срещата, че двамата са разговаряли в „позитивен дух за развитието на диалога между двете държави в следващия период“.

Редактор: Цвета Лазаркова