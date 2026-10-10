Бензинът А-95 и дизелът поевтиняват у нас по 2 евроцента за литър спрямо началото на октомври. Това показват актуалните данни за цените на основните горива.

Най-масовият бензин А-95 се продава средно за 1,66 евро за литър, като цената му се запазва на това ниво през последните дни. В началото на месеца литърът е струвал 1,68 евро.

Дизелът също отчита спад от 2 евроцента и днес се търгува средно за 1,89 евро за литър.

Пулев: Правителството има готовност да продължи мерките срещу ръста на цените, ако се налага

Намаление има и при пропан-бутана. От началото на октомври горивото е без акциз и в момента се продава за около 61 евроцента за литър. Преди въвеждането на мярката цената му е била 69 евроцента за литър.

Редактор: Дарина Методиева