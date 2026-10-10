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Намаление има при пропан-бутана
Бензинът А-95 и дизелът поевтиняват у нас по 2 евроцента за литър спрямо началото на октомври. Това показват актуалните данни за цените на основните горива.
Най-масовият бензин А-95 се продава средно за 1,66 евро за литър, като цената му се запазва на това ниво през последните дни. В началото на месеца литърът е струвал 1,68 евро.
Дизелът също отчита спад от 2 евроцента и днес се търгува средно за 1,89 евро за литър.
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Намаление има и при пропан-бутана. От началото на октомври горивото е без акциз и в момента се продава за около 61 евроцента за литър. Преди въвеждането на мярката цената му е била 69 евроцента за литър.Редактор: Дарина Методиева
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