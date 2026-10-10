Правителството има готовност да продължи мерките срещу ръста на цените, ако се налага. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той отчете и че вече наложените мерки за цените на горивата дават ефект.

„Ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия. Но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така или иначе е на най-ниските регулаторно позволени нива“, каза Пулев.

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По думите му от гледна точка на ДДС се обследва различните варианти. „Тук е въпрос и на математика, защото намаляването на ставката на ДДС ще има огромен ефект върху публичните финанси, а те не са в оптимално състояние“, заяви министърът.



„Относно мерките, които правителството активира, те бяха изпреварващи и имат вече нужния ефект. Виждаме цените на дизела, че се отдалечиха съществено от психологическия праг от 2 евро на литър“, подчерта вицепремиерът Пулев.

Редактор: Цвета Лазаркова