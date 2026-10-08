Депутатите от ГЕРБ-СДС поискаха от кабинета намаляване на акциза за бензина и дизела. Предложението им е входирано в деловодството на Народното събрание. В същото време правителството подкрепи инициативата на шест държави, включително България, Европейският съюз да не въвежда схема за емисии и за горивата.

"Цялата опозиция е зад нас", заявиха от групата на ГЕРБ-СДС, когато представиха идеята си намаляване на акциза върху бензина и дизела. Депутатите от партията на Бойко Борисов считат, че тази мярка значително ще облекчи крайния потребител, когато плаща на колонката.

ГЕРБ предлага намаляване на акциза и ДДС за горивата

„Искаме допълнително намаляване на акциза с до 22 евроцента за дизела и бензина. Това е без ДДС, като съответно намаляване на ставката на ДДС”, каза депутатът от групата Жечо Станков.

„За България това наше предложение би дало конкретно отражение върху цените на горивата с около 40 евроцента надолу при най-масовия бензин А95 и с около 43 евроцента намаление при цената на дизеловото гориво“, изчисли Александър Иванов от парламентарната им група.

Предложението на ГЕРБ беше разгледано вечера на заседание на парламентарната Комисия по икономика, но управляващите отказаха то да бъде прието. Икономическият министър похвали друга мярка. "Чухме ви, разбрахме гласа на бизнеса и индустрията. Отменихме забраната за износ на дизел без това под никва форма да доведе до някаква форма на дефицити в българската икономика", заяви Александър Пулев.

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Днес в София представители на петролни асоциации от 6 държави се събраха и се обявиха против намерението на Брюксел да въведе схема за търговия с квоти за горивата от 1 януари 2028 година. Според тях това ще доведе до поскъпване за крайния потребител.

"Това, което може да се очаква като поскъпване, е от 20 евроцента до 1 евро и 40 евроцента допълнително върху всеки литър гориво, ако схемата за търговия не се се отложи след 1 януари 2028 година", каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

Правителството подкрепи подписаната днес декларация, а от организаторите посочиха, че написаното в нея ще се превърне в защитавана от кабинета политика пред Брюксел. "Това на практика е втори акциз. До сега данъчният склад заплаща акциза, но той се заплаща от крайния потребител и това е принципа на абсолютно всички данъци", каза още Бенчев.