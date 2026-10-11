Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителният директор на „Сиела Норма”. Около 3 000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови.

До вота остават 14 дни. Този път той ще бъде по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт, като според фирмата изпълнител тези дейности ще приключат до края на следващата седмица.

Ремонтът на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани, машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина.

„Всичко върви съвсем нормално. Към момента сме проверили около половината машини. Те са готови за инсталация. Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите. Така че най-голямото количество части за подмяна са именно принтерите”, заяви Веселин Тодоров, изпълнителен директор на „Сиела Норма”.