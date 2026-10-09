Осем независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди президентските избори на 25 октомври. Експертите ще работят съвместно с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, съобщиха от ведомството.

Основната им задача ще бъде да участват в проверката на това дали устройствата и софтуерът им са сигурни и надеждни.

Избраха външните експерти за удостоверяване на машините за гласуване

Избраните експерти имат опит в областта на киберсигурността, откриването на грешки и уязвимости в компютърни програми, както и в тестването и разработването на софтуер. Всички те отговарят на предварително определените условия за участие в процеса.

От министерството посочват, че подборът е проведен прозрачно, а целта е проверките на машините да бъдат извършени от квалифицирани специалисти и резултатите от тях да могат да бъдат проследени и проверени.

Според ведомството откритостта на целия процес е от съществено значение за доверието на гражданите в машинното гласуване и в честността на предстоящите избори.

Редактор: Цветина Петкова