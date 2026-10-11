Той прави музика, вече 40 години е на сцена, а пее от 5-годишен, когато леля му първа го открива за музиката. Прилича на майка си, за която и до днес пази едно място празно на първи ред на концертите си. Казва, че човек трябва да живее достойно и честно.

Георги Христов разказа в предаването „На фокус“, че като малко дете е бил наричан „малката Лили“, заради невероятния глас и певчески способности, който е имал преди пубертета. „Първият ми досег с българската музика бяха песните на Емил Димитров, Лили Иванова и Йорданка Христова. Винаги съм имал страхотен респект към всички колеги преди мен, защото, ако аз не ги уважавам тях, няма да уважавам себе си. Учил съм се от тях, попивал съм най-добрия им опит и са ми давали много емоция да намирам верния път“, сподели певецът.

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Той разказа, че е имал щастието, след като завърши училище, да кандидатства в Консерваторията и веднага да го приемат. „Имах щастието да срещна жени като Мария Нейкова и Зорница Попова, които първи ми подадоха ръка съвсем безкористно. Стояха плътно до мен и ме напътстваха накъде трябва да вървя“, спомня си Георги Христов.

„Обичам работата си, тя за мен не е работа, а е най-върховното удоволствие. Публиката заслужава пълното отдаване, защото тя е тази, която ме е направила и тя може да ме срине. Аз съм длъжен само на публиката и на никой друг“, категоричен бе изпълнителят. Той допълни, че неговата публика никога не го е предавала, но и той нея също.

Георги Христов каза още, че няма определен момент за писане на музика или текст. „Написах едно стихотворение за моя албум „Майчица“ през 1995 г., а песента се роди миналата седмица. За мен е важно един текст да бъде облечен 100% в музиката, тогава се получава истинската симбиоза. Тази симбиоза се получи за една седмица, а чаках 31 години“, разказа певецът.

Той допълни, че премиерата на песента ще бъде на неговия предстоящ концерт.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова