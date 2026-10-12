Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен ще посети България, където ѝ предстоят разговори с представители на правителството и бизнеса. Това съобщиха от Представителството на ЕК у нас.

В рамките на визитата си Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

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Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. Посещението предоставя възможност за обсъждане на развитието на сектора и ролята на страната ни в европейската цифрова икономика.

Сред темите, по които Виркунен е изразявала публични позиции, е регулирането на изкуствения интелект. По време на заседание на Европейския парламент в Страсбург в началото на годината тя заяви, че Европейската комисия наблюдава внимателно развитието на чатбота Grok.

Редактор: Цветина Петкова