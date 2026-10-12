Земетресение с магнитуд 5,3 е регистрирано в ранните часове на понеделник, 12 октомври, край бреговете на Индонезия. Трусът е станал под водите на залива Томини, в района на остров Сулавеси.

Епицентърът е бил на около 151 километра западно от град Горонтало и само на 3 километра от бреговата линия. Земетресението е възникнало на дълбочина 111 километра.

6,7 по Рихтер: Ново мощно земетресение в Индонезия (ВИДЕО)

Предполага се, че разклащането е било усетено в части от Индонезия, включително в района на Горонтало, който е сред най-големите населени центрове в близост до епицентъра.

Около четири часа след основния трус е регистрирано и вторично земетресение с магнитуд 3,3. Неговият епицентър е бил на 41 километра източно от мястото на първоначалния трус.

Според сеизмолозите вероятността от по-силно последващо земетресение е сравнително малка. Статистическите оценки сочат приблизително 94% вероятност през следващите дни да не последва трус с по-голям магнитуд. Въпреки това специалистите препоръчват повишено внимание.

Районът е известен с високата си сеизмична активност. През последното десетилетие в радиус от 300 километра около сегашния епицентър са регистрирани 67 земетресения с магнитуд най-малко 5,3. Това означава средно по един подобен трус на всеки два месеца.

Редактор: Цветина Петкова