Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла за хранителни цели в цялата страна. Контролните действия ще се извършват от 12 до 22 октомври включително. Те ще обхванат производствения капацитет, произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция.

Инспекторите от Областните дирекции по безопасност на храните ще проверяват дали производствените дейности отговарят на изискванията на действащото законодателство. Ще се установява какъв е обемът на производство в предприятията, съгласно технологичните им проекти, както и каква е реалната продукция към момента на проверката.

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Контролът ще включва още инспекция на произведените количества растителни масла, изразени в литри за ден, както и на документите, удостоверяващи произхода и движението на суровините и готовите храни.

При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани мерки съгласно приложимото законодателство в областта на храните.

Редактор: Ивайла Маринова