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Пламен Димитров и Добрин Иванов имат различни позиции за надценката, с която се продават горивата
Нападението срещу кораби в Черно море води до повишение цените на превозите. Това ще даде отражение върху икономиката и крайната стойност на стоките. Това каза Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на „Твоят ден”.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че атаките са все по-близо до нашите брегове, а има и жертви. Той смята, че е важно правителството да действа и да търси помощ от партньорските служби. По думите му от руския посланик у нас Елеонора Митрофанова няма да научим истината за нападението срещу корабите.
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Иванов подчерта, че по-голямата част от транспорта у нас е сухоземен, но морският е важен за нефтената рафинерия и превозването на горива. Той беше категоричен, че ще има ръст на цените не само на горивата, но и на застраховките. Експертът отбеляза, че екипажи за такива плавателни средства вече трудно се намират заради повишения риск.
Димитров смята, че все пак има възможност за овладяване на ситуацията и изрази надежда, че скокът на цените у нас ще спре. По думите му държавата трябва да се намеси.
Иванов подчерта, че ако „Лукойл” продава с много ниска надценка, при положение, че цената на пазара е висока, това може да доведе до рискове – т.е. завеждане на искове. Димитров пък е на мнение, че в момента надценката е висока, а тя трябва да бъде „разумна и обичайна - нито ниска, нито висока”.
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Иванов заяви, че изработеният и приет механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата е резултат от огромен компромис.
Той посочи, че е сменен модел, който не работел на пазара на труда. По думите му "настоящият е по-справедлив и по-правилен и ще даде по-добро отражение върху пазара на труда и развитието на икономиката”.
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Според Димитров механизмът отчита всички важни фактори и гарантира, че минималната работна заплата ще расте.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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