Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 г. от 2,8% на 2,6%. Същевременно институцията очаква значително по-висока инфлация - 4,9% вместо предвижданите през пролетта 3,8%. Това показва октомврийският доклад „Световни икономически перспективи“, публикуван във вторник.

За 2027 г. МВФ прогнозира леко ускоряване на икономическия растеж до 2,7%. Очакванията за поскъпването на живота обаче също са ревизирани нагоре - средногодишната инфлация се предвижда да достигне 4,8% при предишна оценка от 3,7%.

МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж за България

Фондът отчита и по-неблагоприятни перспективи за външните финанси на страната. Очаква се дефицитът по текущата сметка, който отразява разликата между постъпленията и плащанията на България към останалия свят, да достигне 8% от брутния вътрешен продукт през тази година и 6,6% през следващата. И двете стойности са значително по-високи от прогнозите през април.

На пазара на труда обаче не се очакват съществени промени. Според МВФ безработицата ще продължи постепенно да намалява – до 3,4% през 2026 г. и 3,3% през 2027 г.

Въпреки понижената прогноза българската икономика се очаква да се развива по-бързо от средното за еврозоната. За държавите от валутния съюз МВФ предвижда растеж от 1,1% през тази година и 1,2% през следващата.

Разликата обаче е осезаема и при цените. Докато за България се прогнозира инфлация от 4,9% през 2026 г., за еврозоната очакването е 3,1%.

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Оценката на МВФ за икономическия растеж у нас е по-предпазлива от тази на Министерството на финансите. В есенната си прогноза ведомството заложи увеличение на БВП с 3% през 2026 г. и с 2,5% през 2027 г. За сравнение Световната банка очаква растеж от 2,6% и през двете години, а международната рейтингова агенция Fitch Ratings прогнозира съответно 2,8% и 2,9%.

Какви са прогнозите за съседните държави?

Според МВФ Румъния е изправена пред най-сериозните икономически затруднения сред разглежданите съседни страни. Фондът очаква икономиката ѝ да се свие с 0,5% през 2026 г., а инфлацията да достигне 8,2%.

За Гърция се прогнозира растеж от 1,8% както през настоящата, така и през следващата година, при инфлация от съответно 4,2% и 3,6%.

По-благоприятни са очакванията за Сърбия. МВФ повиши прогнозата си за икономическия ѝ растеж до 3,3% през 2026 г. и 4% през 2027 г. За разлика от останалите страни, прогнозата за инфлацията в Сърбия е понижена – до 3,1% през тази година.

Редактор: Цветина Петкова