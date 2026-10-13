Трима души загинаха, а други петима са ранени при пожар, избухнал рано тази сутрин в многофамилна жилищна сграда. Инцидентът станал в град Бохум, в западната част на Германия.

Говорител на местната пожарна служба съобщи, че сигналът за инцидента е подаден около 4:15 ч. сутринта. Когато огнеборците пристигнали на място, пламъците вече обхванали голяма част от постройката.

Пожар в старчески дом във Варна взе жертва, двама са ранени

Спасителните екипи не успели да достигнат до горните етажи през вътрешното стълбище, тъй като то било напълно блокирано от огъня и гъстия дим. Наложило се алтернативно евакуиране на живущите – двама от обитателите са спасени с помощта на пожарникарска стълба, други двама чрез преносими стълби, а един човек скочил върху специален спасителен въздушен дюшек.

По време на последвалите действия по потушаването на огъня, екипите открили телата на трима души в апартамент на втория етаж.

Трима задържани в Германия за пожара в станция на Starlink в Полша

От полицията съобщиха, че причината за трагичния инцидент все още се изяснява. Разследва се и дали в жилището е имало монтиран и работещ детектор за дим.

Редактор: Мария Барабашка