76-годишна жена загина при пожар в старчески дом „Топла грижа“ в местност Траката във Варна. Огънят пламнал към 3:00 часа след полунощ в стая на втория етаж.

При инцидента са ранени и други две жени, които обитавали помещението. Те са настанени за лечение във ВМА. Останалите хора от дома са били своевременно евакуирани.

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По първоначална информация пожарът е тръгнал от цигара. На място били изпратени пет екипа на пожарната и два екипа на полицията.

Работата по установяване на всички обстоятелства около инцидента продължава.