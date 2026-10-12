Пожар е унищожил 200 декара сухи треви в района на хасковското село Остър камък. По първоначална информация огънят тръгнал от АТВ, което също изгоряло, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Сигналът за инцидента е получен около 17:00 часа в неделя. Пламъците обхванали суха растителност в местността Полигона, в землището на селото.

Голям пожар избухна в Хасковско

При огледа на място разследващите открили силно обгоряло АТВ. Заради пораженията по превозното средство не било възможно да се установи номерът на рамата му, нито кой е неговият собственик. Пожарът е локализиран. По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат изяснени точните причини за възникването на огъня.

Редактор: Цветина Петкова