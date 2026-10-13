България трябва да увеличи своята отбранителна способност и да се грижи за собствената си сигурност. Това заяви Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от „Възраждане“, в предаването „Пресечна точка“. В коментар относно новите удари с дронове по два кораба край българския бряг, той заяви, че според него усилията трябва да бъдат насочени към прекратяване на войната, а не само към декларации, осъждащи военните действия.

„Мантрата, че нямаме нужда от отбранителна способност, защото нали сме в НАТО, който ни пази“, явно не е била съвсем правилна. Така че България трябва да се грижи за своята сигурност“, коментира Волгин.

Според него, след като войната вече е започнала, основният въпрос трябва да бъде как тя да бъде прекратена.

„Вижте, по принцип войната е недопустима. И войната не бива да става, да. Но когато вече се е случила, тогава трябва не да повтаряме, че е недопустима, а да направим всичко възможно тя да спре. И тук е много важно да определим как може да спре и защо не спира“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Той посочи, че според него има личности, които са заинтересовани от продължаването на конфликта. Волгин назова ръководството на Европейския съюз, начело с Урсула фон дер Лайен, както и украинското ръководство, начело с Володимир Зеленски.

„И затова моята позиция и позицията на партия „Възраждане“ е, че България не трябва в никакъв случай да подпомага усилията на Зеленски и на Урсула фон дер Лайен войната да продължи. България не трябва да оказва никаква помощ, никаква конкретна помощ на тези лица и на техните управления, защото само това е начинът, по който войната може да спре“, посочи той.

В разговора Волгин коментира и разговорите на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с Урсула фон дер Лайен. Според него това са „двама от най-войнолюбивите хора в момента в Европа“.

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Редактор: Габриела Павлова