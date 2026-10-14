Български моряци са евакуирани при координирана от Бреговата охрана на САЩ операция на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана, съобщава Maritime.bg .

Инцидентът станал в понеделник. На борда на плаващия под флага на Кипър кораб REM ANDES избухва пожар. Огънят възниква в машинното отделение на построения през 2012 г. плавателен съд с дедуейт 5232 т. На борда му имало 46 души, сред които български моряци и сеизмици.

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Екипаж на самолет C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата Клиъруотър засякъл сигнал за бедствие от кораба и се насочил към района. Към мястото е изпратен и хеликоптер.

Офшорни снабдителни кораби, които се отзовали, прехвърлили безопасно до Порт Фушон всички членове на екипажа, които вече са се качили на спасителните салове.

От пресслужбата на Бреговата охрана потвърдиха, че няма пострадали сред евакуираните морски лица. Информацията за инцидента е потвърдена и от българското представителство на компанията собственик на кораба.

Пожарът на борда е овладян, като в момента се координира салвидж операция (операция по спасяване на имущество) за REM ANDES.

Редактор: Мария Барабашка