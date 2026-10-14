Снимка: Стопкадър, NOVA
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Разработката ще позволи на учениците да се запознаят отблизо с изкуствения интелект и хуманоидната роботика
България е на път да се превърне в пионер в образователните иновации с мащабен проект за въвеждане на хуманоидни роботи в училищата. В ефира на предаването „На кафе“ по NOVA, създателят на роботите от серията "Робърт" Методи разкри детайли за инициативата, която цели да запознае децата с технологиите на бъдещето.
Според него проектът е вече в ход и се радва на огромен интерес. „Вече започнахме кампанията и посетихме над 50 училища, може би сме близо до 100. До края на годината се стремим да преминем през всяко едно българско училище“, коментира Методи. Той подчерта, че целта е децата да се докоснат до технологията и това да вдигне стандарта на живот и световното реноме на България в тази сфера.
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Проектът е подкрепен от Министерството на образованието, а реакциите на учениците до момента са изключително положителни. „Много се радват, нямат страх от роботите и са готови за бъдещето“, допълни той.
Бяха представени различни модели роботи, включително и „женският“ вариант – Луна, която демонстрира уменията си с танц. Методи обясни, че развитието на тези роботи е динамично и те могат да бъдат научени на нови движения и умения само от едно видео.
Проектът за въвеждане на роботи в българските училища е важна стъпка към модернизация на образованието и подготовка на учениците за предизвикателствата на бъдещето.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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