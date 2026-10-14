България е на път да се превърне в пионер в образователните иновации с мащабен проект за въвеждане на хуманоидни роботи в училищата. В ефира на предаването „На кафе“ по NOVA, създателят на роботите от серията "Робърт" Методи разкри детайли за инициативата, която цели да запознае децата с технологиите на бъдещето.

Според него проектът е вече в ход и се радва на огромен интерес. „Вече започнахме кампанията и посетихме над 50 училища, може би сме близо до 100. До края на годината се стремим да преминем през всяко едно българско училище“, коментира Методи. Той подчерта, че целта е децата да се докоснат до технологията и това да вдигне стандарта на живот и световното реноме на България в тази сфера.

Зам.-председателят на Европейската комисия разгледа Националния STEM център в София

Проектът е подкрепен от Министерството на образованието, а реакциите на учениците до момента са изключително положителни. „Много се радват, нямат страх от роботите и са готови за бъдещето“, допълни той.

Бяха представени различни модели роботи, включително и „женският“ вариант – Луна, която демонстрира уменията си с танц. Методи обясни, че развитието на тези роботи е динамично и те могат да бъдат научени на нови движения и умения само от едно видео.

Проектът за въвеждане на роботи в българските училища е важна стъпка към модернизация на образованието и подготовка на учениците за предизвикателствата на бъдещето.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка