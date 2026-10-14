Няколко камиона са аварирали

Ураганни пориви на вятъра затрудняват движението на тежкотоварни автомобили по Подбалканския път. Няколко камиона аварирали, а силният вятър обърнал един от тях.

ВятърСнимка: Георги Манев, NOVA

Полицията организирала пункт в района на Мъглиж, откъдето предупреждава водачите за опасните условия и ги призовава да шофират с повишено внимание.

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