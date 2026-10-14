Ураганни пориви на вятъра затрудняват движението на тежкотоварни автомобили по Подбалканския път. Няколко камиона аварирали, а силният вятър обърнал един от тях.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Полицията организирала пункт в района на Мъглиж, откъдето предупреждава водачите за опасните условия и ги призовава да шофират с повишено внимание.