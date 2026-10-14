Видео: БГНЕС / Снимка: Георги Манев, NOVA
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Няколко камиона са аварирали
Ураганни пориви на вятъра затрудняват движението на тежкотоварни автомобили по Подбалканския път. Няколко камиона аварирали, а силният вятър обърнал един от тях.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Полицията организирала пункт в района на Мъглиж, откъдето предупреждава водачите за опасните условия и ги призовава да шофират с повишено внимание.
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