С наближаването на Хелоуин яркооранжевите тикви привличат милиони посетители във фермите в Съединените щати. За много семейства изборът на перфектната тиква е дългогодишна традиция, която служи като мост между есенните празници - от страховитите декорации в навечерието на Хелоуин до емблематичния тиквен пай за Деня на благодарността.

"Обожавам Хелоуин. Това време от годината е чудесно, защото това е единственият период, в който можеш да се облечеш като какъвто герой пожелаеш, да бъдеш себе с и да се забавляваш", споделя Ела Пребиш, която е жител на Върмонт.

Британска ферма подобри световен рекорд с портрет от тикви (ВИДЕО)

"Всяка година посрещаме десетки хиляди посетители във фермата. Спечелихме отличието за най-добра ферма за тикви в Съединените щати. Затова се подготвяме, като осигуряваме тикви за всички посетители", казва съсобственикът на фермата Treworgy Family Orchards Джонатан Кенерсън.

Той споделя още, че всяка година фермата отглежда тикви на площ от около осем акра. "Това са близо 16 километра редове с тикви - огромно количество, което местни американски тийнейджъри засаждат изцяло на ръка. Те вършат страхотна работа. Подготвяме се за този момент през целия сезон. Това е любимото ни време от годината", добавя той.

Редактор: Ивета Костадинова