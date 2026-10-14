Украинският президент ще се срещне с краля и с премиера

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение във Великобритания.

„Вече съм във Великобритания заедно с екипа си. Днес е насрочена аудиенция при Негово Величество крал Чарлз III. Предстои също така важна среща с премиера Анди Бърнам. Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на премиера и на цяла Великобритания за подкрепата!“, написа Зеленски в X.

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По-рано Серхий Никифоров, говорителят на украинския президент, потвърди, че държавният глава е отпътувал за Великобритания със самолет от полския град Жешув. Това се случи за първи път от юни, когато полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ заради наименуването на подразделение от Въоръжените сили на Украйна на „героите на УПА“.

Предишната визита на Зеленски във Великобритания се състоя на 27 юли. Британското правителство е съобщило, че ще ускори доставките за Украйна на леки многоцелеви ракети британско производство (LMM), които са доказали висока ефективност срещу реактивни дронове.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Светослав Танчев, БТА

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