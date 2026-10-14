Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение във Великобритания.

„Вече съм във Великобритания заедно с екипа си. Днес е насрочена аудиенция при Негово Величество крал Чарлз III. Предстои също така важна среща с премиера Анди Бърнам. Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на премиера и на цяла Великобритания за подкрепата!“, написа Зеленски в X.

Already in the UK together with my team. Today, I will have an audience with His Majesty King Charles III. There will also be an important meeting with Prime Minister Andy Burnham. We will discuss a wide range of security issues. We are preparing decisions that will strengthen us. I thank the King, the Prime Minister, and all of Britain for their support! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026

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По-рано Серхий Никифоров, говорителят на украинския президент, потвърди, че държавният глава е отпътувал за Великобритания със самолет от полския град Жешув. Това се случи за първи път от юни, когато полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ заради наименуването на подразделение от Въоръжените сили на Украйна на „героите на УПА“.

Предишната визита на Зеленски във Великобритания се състоя на 27 юли. Британското правителство е съобщило, че ще ускори доставките за Украйна на леки многоцелеви ракети британско производство (LMM), които са доказали висока ефективност срещу реактивни дронове.

Редактор: Цвета Лазаркова