Намаляват с 50 щатни бройки числеността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИАГИТ). Това става с Постановление за промени в агенцията, прието от правителството. С промените се оптимизира числеността на персонала и се прецизират и актуализират функциите на нейните административни звена.

Целта на измененията е да се повиши ефективността при използването на човешките и финансовите ресурси, да се постигне по-ясно разпределение на функциите и отговорностите и да се подобри координацията между структурите на институцията.

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Промяната няма да доведе до нарушаване на дейността на институцията за контрол за спазването на трудовото законодателство и на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Оптимизирането на числеността на персонала в ИАГИТ е в съответствие с политиката на правителството за повишаване ефективността на държавната администрация и ограничаване на административните разходи.

Редактор: Никола Тунев