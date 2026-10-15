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ЦИК ще проведе процедурата в защитена среда
Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Това е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Българския институт по стандартизация и института по метрология.
Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш кодът е един от инструментите за защита, предвидени в Изборния кодекс.
Процедурата ще се проведе в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, казват от ЦИК.
Без печат върху машинните разписки на президентските избори
След промените в закона на тези избори гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства.Редактор: Цвета Лазаркова
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