Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Това е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Българския институт по стандартизация и института по метрология.

Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш кодът е един от инструментите за защита, предвидени в Изборния кодекс.

Процедурата ще се проведе в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, казват от ЦИК.

Без печат върху машинните разписки на президентските избори

След промените в закона на тези избори гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства.

Редактор: Цвета Лазаркова