Международният архитектурен форум „ИнтерАрх“ 2026 събира в София архитекти от цял свят. Председателят на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България арх. Петър Диков каза в ефира на NOVA NEWS, че преди години този форум беше традиция, в която България се явяваше на световно ниво. „Гостуваха световноизвестни архитекти и нашата колегия имаше възможност да се докосне до опита и признанието на тези хора. Сега, след доста време прекъсване, я възстановяваме“, каза арх. Диков.

Той съобщи, че има инициатива, която да бъде реализирана през международната архитектурна общност, а именно да бъде направена нова харта. „Досега модерният град и модерната архитектура се развиваха на основата на два професионални принципни документа – Атинската харта от 1933 година и новата Атинска харта от 1998 година, които даваха рамката на развитие на градовете. Сега нещата се променят изключително бързо, ситуацията с развитието на градовете е много динамична и се отразява и в България“, посочи той.

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Затова Съюзът на българските архитекти поема инициатива за разработване на нова харта, която да даде насоките, в които професионалистите да работят за обществото и за градовете си, уточни арх. Диков. По думите му обществото и гражданите започнаха да искат да се включват в управлението на процесите в населените места, в които живеят.

Архитектът поясни, че в понятието „зелена сграда“ има два включени принципа. Единият е прякото наименование зелена сграда, т.е. обхваната от зеленина по фасадите, с градини на покривите, посочи той и допълни: „А другата посока е, че това са сгради, които са направени така, че да имат щадящо отношение към ресурсите и към средата. Вече има сгради, които освен, че са енергийно ефективни, са и такива, които се стремят да бъдат пасивни. Това значи, че те нямат нужда от външен суровинен ресурс, нито от енергия, нито от вода“. Арх. Петър Диков обясни, че това, което такива сгради потребяват, в същото време го регенерират и го връщат обратно за потребление.

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Редактор: Цвета Лазаркова