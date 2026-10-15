Плавателният съд беше поразен през нощта срещу 13 октомври на около 15 морски мили от брега срещу град Бяла

Външният министър на Украйна Андрий Сибига благодари на България за спасените украински моряци от атакувания с дронове кораб  „Челси 3”. През нощта срещу 13 октомври плавателният съд под малтийски флаг беше поразен на около 15 морски мили от брега срещу град Бяла. На борда са били 7 украинци и 8 граждани на Азербайджан. Всички са евакуирани от екип на „Гранична полиция“ и транспортирани до пристанище Варна.

Благодарен съм на България и на нашите български приятели за спасяването на украинските моряци, ранени при руската атака срещу търговския кораб „Челси 3”. Ранените получават необходимите медицински грижи. Благодаря на българските спасители и медицински служители за техния професионализъм и бърза реакция", написа Сибига в социалната мрежа Х.

Поредната руска атака срещу цивилен кораб в близост до България показва пренебрежението на Москва към човешкия живот и към безопасността на корабоплаването в Черно море. Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия и да осигурят търсенето на отговорност за тези атаки. Свободата на корабоплаването не трябва да зависи от руски удари и заплахи. Безопасното Черно море е в наш общ интерес”, казва още министърът.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова

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