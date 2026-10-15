Снимка: БГНЕС, архив
Плавателният съд беше поразен през нощта срещу 13 октомври на около 15 морски мили от брега срещу град Бяла
Външният министър на Украйна Андрий Сибига благодари на България за спасените украински моряци от атакувания с дронове кораб „Челси 3”. През нощта срещу 13 октомври плавателният съд под малтийски флаг беше поразен на около 15 морски мили от брега срещу град Бяла. На борда са били 7 украинци и 8 граждани на Азербайджан. Всички са евакуирани от екип на „Гранична полиция“ и транспортирани до пристанище Варна.
I am grateful to Bulgaria and our Bulgarian friends for rescuing the Ukrainian seafarers injured in the Russian attack on the merchant vessel Chelsea 3. The injured seafarers are receiving the medical care they need. I thank the Bulgarian rescuers and medical staff for their professionalism and swift response. Yet another Russian attack on a civilian vessel near Bulgaria shows Moscow's disregard for human life and for the safety of navigation in the Black Sea. We call on our partners to step up pressure on Russia and ensure accountability for these attacks. Freedom of navigation must not depend on Russian strikes and threats. A safe Black Sea and freedom of navigation are in our common interest. 🇺🇦🇧🇬— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 14, 2026
„Благодарен съм на България и на нашите български приятели за спасяването на украинските моряци, ранени при руската атака срещу търговския кораб „Челси 3”. Ранените получават необходимите медицински грижи. Благодаря на българските спасители и медицински служители за техния професионализъм и бърза реакция", написа Сибига в социалната мрежа Х.
„Поредната руска атака срещу цивилен кораб в близост до България показва пренебрежението на Москва към човешкия живот и към безопасността на корабоплаването в Черно море. Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия и да осигурят търсенето на отговорност за тези атаки. Свободата на корабоплаването не трябва да зависи от руски удари и заплахи. Безопасното Черно море е в наш общ интерес”, казва още министърът.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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